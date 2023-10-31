القناع الأصفر لتبييض البشرة والتخلص من أي علامات حبوب أو بقع في بشرتك

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عدن - ياسمين التهامي - تسعى كل امرأة إلى الحصول على بشرة صحية ونظيفة وخالية من العيوب، ومن أهم الطرق الطبيعية للحصول على بشرة مثالية هي استخدام الوصفات المنزلية التي تعتمد على المكونات الطبيعية، ويعد الكركم من أكثر المكونات الطبيعية التي تتمتع بفوائد عديدة للبشرة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله فعالاً في علاج العديد من مشاكل البشرة، بما في ذلك التصبغات والبقع الداكنة.وصفة الكركم لتبييض البشرة

تُعد وصفة الكركم لتبييض البشرة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، ومكونات هذه الوصفة بسيطة وسهلة التحضير، وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير

اخلطي مسحوق الكركم وعصير الليمون والعسل في وعاء صغير حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

وزعي العجينة على وجهك ورقبتك بحركات دائرية.

اتركي العجينة على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

فوائد الكركم للبشرة

بالإضافة إلى فوائده في تفتيح البشرة، فإن الكركم يتمتع بالعديد من الفوائد الأخرى للبشرة، ومنها:

مضادات الأكسدة: يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

خصائص مضادة للالتهابات: تساعد خصائص الكركم المضادة للالتهابات في علاج حب الشباب والصدفية.

خصائص مضادة للبكتيريا: يساعد الكركم في قتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

خصائص مضادة للتجاعيد: يساعد الكركم في تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تقليل ظهور التجاعيد.

تعد وصفة الكركم لتبييض البشرة من الوصفات الطبيعية الآمنة والفعالة التي تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، كما أن الكركم يتمتع بالعديد من الفوائد الأخرى للبشرة، مما يجعله من المكونات الطبيعية التي لا غنى عنها للعناية بالبشرة.