شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اقوى عملة في العالم..دولة عربية تفوقت عملتها على الدولار واليورو والإسترليني.. لن تصدق من هي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �بحسب التصنيف يعتبر الدينار أقوى عملة متداولة عالمياً كما في مايو 2021، حيث بلغ سعر صرفه 3.32 دولارات أميركية، ولفت الموقع إلى أنه لا ضرائب في الكويت، وأن معدل البطالة فيها منخفض نسبياً. ومع أن الكثيرين يعتقدون أن الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني هما أقوى عملتين في العالم، ولهما تأثير كبير على العملات الأخرى، إلا أن الواقع ليس كذلك، حيث توجد العديد من العملات ذات معدلات تحويل أعلى بكثير من الدولار والجنيه الإسترليني. وفيما يلي ترتيب أقوى العملات في العالم: 1- الدينار الكويتي : اشتق اسم هذه العملة من الدينار الروماني. وطرح الدينار الكويتي في 1961 كبديل للروبية الخليجية التي كانت مرتبطة بالروبية الهندية التي أصدرتها الحكومة الهندية 1959، وكانت مخصصة للاستخدام خارج الهند، وبشكل أساسي في منطقة الخليج العربي. 2- الدينار البحريني: ثاني أغلى عملة متداولة، حيث بلغ سعر صرفه 2.65 دولار أميركي كما في مايو 2021، متخلفا قليلاً عن الدينار الكويتي، ويعادل تقريبا 10 ريالات سعودية. 3- الريال العماني: وتصنف العملة الوطنية لسلطنة عُمان حالياً في المرتبة الثالثة بين العملات الأعلى قيمة في العالم. وقبل 1940، كانت العملة المحلية العمانية الروبية الهندية، والتي سرعان ما تم استبدالها بعملة أكثر قوة. 4- الدينار الأردني: تحافظ الحكومة الأردنية على استقرار سعر صرف الدينار، وهو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع قيمة عملتها. ولا يعتمد الأردن مثل جيرانه على صادرات النفط، وهو أمر إيجابي لأن اقتصاده متنوع عبر قطاعات عدة، وتم ربط الدينار الأردني، الذي تم طرح 1949 ليحل محل الجنيه الفلسطيني، بالدولار الأميركي على مدى العقدين الماضيين. 5- الجنيه الإسترليني البريطاني: وهو عملة الوطنية للمملكة المتحدة ويحتل المرتبة الخامسة بين العملات الأكثر قيمة في العالم. وكثيراً ما يُنظر إليه على أنه أقوى عملة في العالم. ومع ذلك، يتخلف عن 4 عملات عربية من حيث القوة. وكان لقرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي تأثير ضار على قيمة الجنيه الإسترليني. وعلى الرغم من ذلك، فهو أقدم العملات العالمية وأكثرها تداولاً. 6- جنيه جبل طارق: يرتبط بالجنيه الإسترليني البريطاني بالقيمة الاسمية ويمكن استبداله به. وتقوم حكومة جبل طارق بصك وطباعة العملات المعدنية والأوراق النقدية لجبل طارق. 7- دولار جزر كايمان: وهي منطقة بريطانية في منطقة البحر الكاريبي معروفة بأنها واحدة من أفضل الملاذات الضريبية في العالم. يعتمد عليها عدد من أكبر البنوك في العالم وصناديق التحوط وشركات التأمين للحصول على التراخيص المصرفية. 8- اليورو الأوروبي: تمت الموافقة على اليورو كعملة رئيسية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 1999. وهو العملة الرسمية لـ 19 دولة من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. 9- الفرنك السويسري: وتعتبر سويسرا واحدة من أغنى دول العالم، ولها تاريخ طويل في الأعمال المصرفية والمالية، يعتبر العديد من المستثمرين الفرنك السويسري «رهاناً آمناً» لأصحاب رؤوس الأموال. 10- الدولار الأميركي: أهم عملة احتياطي في العالم، ولا توجد عملة، كما يُقال، ستكون قادرة على الإطلاق على استبدال الدولار الأميركي باعتباره العملات الأكثر تداولاً. ورغم ارتفاع الطلب عليه عندما يتعلق الأمر بالتحويل، إلا أن الدولار أقل بكثير من قائمة أقوى العملات في العالم. ويعتبر من أكثر العملات استخداماً في العالم، رغم أنه يحتل المرتبة العاشرة بين العملات.

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