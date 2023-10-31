شكرا لقرائتكم خبر عن مرتديا بشته ويتكئ على عكازه.. شاهد ..مواطن سعودي ثمانيني يحتفل بزواجه ويثير تفاعلاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو متداول لقطات من حفل زفاف مواطن ثمانيني يدعى أبو فهد الروقي. وأظهر الفيديو العريس الثمانيني وهو يدخل قاعة الزفاف، حيث كان يرتدي البشت ويتكئ على عكازه. وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصة إكس حيث أبدى بعض المتابعين إعجابهم بالمسن، بينما عارضه آخرون وانتقدوا زواجه في هذا العمر. https://t.co/NRFlJCD0l3

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