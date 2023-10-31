شكرا لقرائتكم خبر عن الجواز السعودي .. كم دولة يمكنك التنقل لها بدون فيزا 2024 .. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرف اليوم كم دولة يمكنك التنقل لها بدون فيزا لحاملي جواز السفر السعودي، حيث هناك ما يقرب من 85 وجهة سفر يمكن الذهاب إليها بدون تأشيرة لحاملي جواز سفر المملكة العربية عدن - ياسمين التهامي - عرف اليوم كم دولة يمكنك التنقل لها بدون فيزا لحاملي جواز السفر السعودي، حيث هناك ما يقرب من 85 وجهة سفر يمكن الذهاب إليها بدون تأشيرة لحاملي جواز سفر المملكة العربية السعودية ، لذلك سنعرف من خلال موقع حصيلة نت كم دولة يمكن التنقل لها بدون فيزا في السعودية. كم دولة يمكنك التنقل لها بدون فيزا بالجواز السعودي كم دولة يمكنك التنقل لها بدون فيزا هناك ما يقرب من 49 دولة يمكن التنقل لها بدون فيزا لحاملي جواز سفر المملكة العربية السعودية، ولكن مدة الإقامة وأغراض السفر المسموح بها في كل دولة يتم تحديدها وفقًا للوائح التأشيرات الخاصة بالدولة المعنية، لذلك سنتعرف على هذه الدول من خلال الآتي: ألبانيا. الأردن. أوكرانيا. أوزبكستان. البوسنة والهرسك. الإكوادور. البحرين. الإمارات العربية المتحدة. الكويت. السلفادور. الفلبين. الغابون. بوتسوانا. المغرب. بنما. بربادوس. جزر كوك. تايلاند. جزر توركس وكايكوس. تونس. روسيا البيضاء. جنوب أفريقيا. دومينيكا. جورجيا. سلطنة عمان. زامبيا. سانت كيتس ونيفيس. سانت فنسنت والفرينادين. طاجيكستان. سنغافورة. سورينام. سوريا. قيرغيزستان. غواتيمالا. قطر. فانواتو. مصر. مونتينيغرو. موزمبيق. موريشيوس. كازاخستان. ماليزيا. كوسوفو. لبنان. هندوراس. ميكرونيسيا. هايتي. نيكارغوا. هونج كونج. الدول التي تمنح تأشيرة لحاملي جواز السفر السعودي عند الوصول إن حاملي جواز سفر المملكة العربية السعودية مؤهلون للحصول على تأشيرة عند الوصول إلى مجموعة من الدول يبلغ عددها 31 دولة، كما أن مدة الإقامة المسموح بها تختلف من دولة إلى أخرى، لذلك سنتعرف على هذه الدول من خلال الآتي: الصومال. أذربيجان. الرأس الأخضر. إندونيسيا. بالاو. العراق. اليمن. المالديف. بوليفيا. بروناي دار السلام. بوروندي. بنغلاديش. توفالو. تركيا. توغو. تنزانيا. ساموا. تيمور الشرقية. رواندا. جزر القمر. كمبوديا. سيراليون. غينيا بيساو. سيشيل. مدغشقر. لاوس. مالاوي. ماكاو. نييوي. موريتانيا. نيبال. وجهات السفر لحاملي جواز السفر السعودي من خلال تصريح السفر eTA إن تصريح السفر الإلكتروني eTA هو وثيقة سفر رقمية مطلوبة للمسافرين المعفيين من التأشيرة لدول معينة، كما يحق زيارة 5 دول لحاملي جواز السفر السعودي الذي حصلوا على تصريح سفر إلكتروني، لذلك سنتعرف على هذه الدول من خلال الآتي: كوريا الجنوبية. نيوزيلندا. المملكة المتحدة. سريلانكا. باكستان. الدول التي تحتاج إلى تأشيرة إلكترونية قبل السفر إليها هناك مجموعة من الدول يصل عددها إلى 33 دولة تحتاج من مواطني المملكة العربية السعودية التقديم للحصول على تأشيرة إلكترونية eVISA قبل السفر إليها، وهذه الدول تتمثل في الآتي: أنتيغوا وبربودا. أثيوبيا. أستراليا. أرمينيا. الهند. أوغندا. الكاميرون. إيران. بوركينا فاسو. اليابان. بوتان. بنين. جزيرة نورفولك. بورما. جزر البهاما. تايوان. روسيا. جمهورية الكنغو الديمقراطية. جيبوتي. جنوب السودان. ساو تومي. زيمبابوي. سانت هيلينا. ساحل العاج. كينيا. غينيا. كولومبيا. فيتنام. مونتسرات. ليسوتو. مولدوفا. منغوليا. نيجيريا. كم دولة يمكنك التنقل لها بدون فيزا بالجواز السعودي، هذا ما تعرفنا عليه من خلال الفقرات السابقة، ويجب الذكر أن قوائم الدول السابقة تخضع إلى التغيير من وقت إلى آخر وفقًا لإتفاقيات التأشيرة بين الدول وقيود السفر المؤقتة. الجواز السعودي .. كم دولة يمكنك التنقل لها بدون فيزا 2024 .. تعرف على التفاصيل

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