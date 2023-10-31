شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة فتاكة متوفرة في كل مطبخ.. تعالجك من الغازات والامساك الحاد والام القولون في غضون دقائق !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عشبة فتاكة متوفرة في كل مطبخ.. تعالجك من الغازات والامساك الحاد والام القولون في غضون دقائق !!