شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي يكتشف عن عشبة معجزة منتشرة ورخيصة تخفض الكوليسترول وتقوي المناعة وفوائد لا حصر لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف دكتور سعودي عن زيت فاكهة شهيرة يخفض الكوليسترول ويقوي المناعة ويخفف آلام الدورة الشهرية، موضحاً أنه يعد معجزة طبيعية يجب الاستفادة منها.

وقال أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني، في تغريدة نشرها عبر حسابه على” تويتر”: “العنب الأسود الذي يعرف بالكشمش يوجد منه زيت يعرف باسم Black currant oil ، وهو على هيئة مستحضر على شكل كبسولات ، ويستخدم بوصفـه مقويا للجهاز المناعي ومخففـا لآلام الدورة الشهرية وينظمهـا ويخفف من آلام ما قبـل انقطاع الدورة، ويخفض الكوليسترول؛ لاحتوائه على 6 – Omega ، ويؤخذ بمعدل كبسولة قبل كل وجبة يوميًا”.

والعنب الأسود أو الكِشْمِش الأسود، يطلق عليه أيضاً الهلموش، وهو نبات شجري يصل ارتفاعه إلى حوالي متر ونصف المتر، وله أوراق كفية الشكل مفصصة ومسننة وأزهارها صغيرة بيضاء إلى مخضرة وعناقيد تشبه عناقيد العنب من العنبات السوداء.

وتحتوي ورق الكشمش على زيت طيار ، وحمض العفص، وفيتامين ج، وتستخدم الأوراق كغرغرة لالتهاب الحلق وقروح الفم، ووفقاً للباحثين الفرنسيين، تزيد الأوراق من إفراز الغدة الكظرية لكورتوزن ومن ثم تنبه نشاط الجهاز العصبي الودي.

أما عنبات الكشمش فتحتوي على انثوسيانوزيدات وفلافونيات وبكتين وحمض العفص و فيتامين ج، ومعدن البوتاسيوم، والعنبات يصنع منها عصير غني بفيتامين ج، فهي تقاوم العدوى وتشكل دواء فعال لمقاومة الزكام المعدي أو الأنفلونزا، ويساعد هذا العصير في وقف الاسهال وتخفيف عسر الهضم، وتحسين البصر..