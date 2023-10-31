شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية وضعت كاميرا مراقبة في المطبخ فأكتشفت مفاجأة صادمة تفعلها الخدامة كل يوم في العصير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أغرب واقعة في تاريخ المملكة !.. شجرة تتسبب بحصول مواطن سعودي على وظيفة مرموقة وبراتب كبيرسيدة تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشهد من مسلسل “حياة_ثانية” المسلسل يحاكي الواقع الذي يمر فيه اكثر الناس، عندما نحسن للناس الغلط الي ماتستاهل، يردون الحسنة بالسيئة، ويستغلون الضروف والمواقف استغل سلطان الخدامة ليمشي خططه الخبيثه على ام مروى لكن استخدمو كاميرات في المطبخ واكتشفو امره وعاقبوه بطريقه لاتخطر على بال ابليس.

وظهرت مروى مصدومه من الي شافته من سلطان بعد ان كانت توثق فيه بشكل لايصدق سلمت له كل شيء وحاولت تتماسك وتجمع قواها لتحسس سلطان انها ماتعرف شيء.

لكن سرعان ماتصرفت الام ووجهت مروى لتسافر الى امريكا وتئخذ كل الفلوس الي عندها وكذا تحطمت خطط سلطان واعماله الدنيئة يحاول قتل امها عشان يستولي على البنت والمال.

ويختتم المقطع بظهور سلطان يئتي الى البيت ليبحث عن مروى يلاقي امها تنتظره لتفاجئه انها تعرف كل شيء ووجهت له كلام جن جنونه للتفاصيل

شاهد الفيديو هنا :

ومسلسل حياة ثانية من تأليف علاء حمزة واخراج : محمد القفاص، وبطولة هدى حسين، وتركي اليوسف، وهبة الدري، ونور الغندور..