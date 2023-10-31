شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة: لجنة التحكيم الحسناء بلقب "ملكة جمال ا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توجت أول فتاة يمنية، اليوم الاثنين، بلقب ملكة جمال العرب للعام 2023، في مهرجان احتضنته العاصمة المصرية القاهرة. وأثار إعلان تتويج الفتاة اليمنية هبة الله الكينعي، كملكة جمال العرب للعام الحالي 2023 ، في القاهرة، وظهورها بصور منفتحة وغير معتادة لدى الجمهور اليمني، جدلا واسعا. ونالت الفتاة هذا اللقب لأول مرة بناء على تقييم لجنة التحكيم. .

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة: لجنة التحكيم الحسناء بلقب "ملكة جمال ا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.