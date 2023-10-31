شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء خطيرة شائعة في علاج السعال يقع فيها العديد من الناس تؤدي لمشاكل صحية كارثية..عليك تجنبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت طبيبة مختصة، اليوم الأحد، عن مجموعة أخطاء خطيرة شائعة في علاج السعال يقع فيها العديد من الناس، من الواجب التنبيه عليها من أجل تلافيها وعدم ارتكابها.

– أخطاء شائعة في علاج السعال

وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام روسية، فإن الطبيبة، ألكسندرا كوزيفنيكوفا، قالت: “إنه يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح للعقاقير في العلاج الذاتي للسعال إلى عواقب وخيمة”.

وأشارت إلى أن أول خطأ شائع في العلاج الذاتي هو الاختيار الخاطئ للمضاد الحيوي.

وأوضحت قائلةً: “إذا تحدثنا عن أخطاء في علاج السعال (مع نزلة برد أو كوفيد-19) ، فإن أول شيء يستحق الذكر هو الوصفة الذاتية للمضادات الحيوية، إذا اتخذت القرار الخاطئ سيكون الدواء غير فعال بل ضار”.

وأكدت أن الأدوية المضادة للبكتيريا لها مؤشراتها وموانعها والجرعات الصحيحة وشروط العلاج.

وأكملت أن الشخص الذي ليس لديه معرفة طبية، كقاعدة عامة، لا ينتبه لمثل هذه التعليمات للاستخدام، ولكنه يفضل الدواء “الذي على شفاه الجميع”. في هذه الحالة، قد يكون المضاد الحيوي إما غير فعال أو حتى ضار.

أما بالنسبة للخطأ الثاني في علاج السعال، يتمثل بالتناول غير المنضبط للمُقشِّع، لأن السعال يمكن أن يكون له طبيعة فيروسية وأسباب أخرى.

وبينت أنه: “من أهم النقاط هي الاستخدام الطائش للمقشعات للسعال بشكل عام، وذلك لأن السعال لا يصاحب بالضرورة عدوى في الجهاز التنفسي، قد يكون علامة على أمراض أخرى، لذلك، قد لا تعمل الأدوية الطاردة للبلغم أو تؤدي إلى آثار جانبية”.

هذا وأكدت في ختام حديثها على ضرورة تحديد سبب السعال بشكل صحيح قبل الشروع في العلاج، مشيرةً إلى أنه من المهم مراجعة الطبيب المختص.