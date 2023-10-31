شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف سامسونج جلاكسي s24 بكاميرا احترافيه.. تعرف على مواصفات الهاتف وسعره في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاتف سامسونج جلاكسي s24 بكاميرا احترافيه.. تعرف على مواصفات الهاتف وسعره في السعودية

تعرّف من خلال هذا المقال على مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s24 بكاميرا احترافيه، الذي يتميز بثلاث كاميرات عالية الجودة ومن خلال موقعنا تم الكشف مؤخرًا عن هاتف جديد من سلسلة سامسونج جلاكسي S24 لهذا العام، وهو يأتي بأحدث تحسيناته وميزاته الاستثنائية، ومن خلال الفقرات القادمة سنتعرف على جميع التفاصيل

مواصفات سامسونج جلاكسي s24 بثلاث كاميرات عالية الجودة

فلنلقِ نظرة على مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S24 بثلاث كاميرات عالية الجودة بالتفصيل:

يتم التداول بشكل واسع عن مواصفات هاتف S24 Ultra من سامسونج، حيث يُقال أنه سيتم تجهيزه بمستشعر ISOCELL HP2SX بدقة 200 ميجابكسل بدلاً من المستشعر السابق، وهذا المستشعر الجديد يمكنه تصوير فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويتميز بتقنيات مثل التركيز التلقائي وإمكانية التقاط الصور بدقة 12 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك سيأتي الهاتف بعدسة مقربة محسنة دقتها 50 ميجابكسل وتقريب بصري 3x، مما يتيح تكبيرًا بصريًا بجودة 5x واستخدام مستشعر أكبر.

يُقال أيضًا أن هاتف S24 Ultra سيحتفظ بكاميرات السيلفي بدقة 12 ميجابكسل وكاميرات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرات telephoto المقربة بدقة 10 ميجابكسل.

من المتوقع أن يُعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 قوي من Qualcomm وسيكون متاحا بخيارات للذاكرة العشوائية تتراوح بين 12 جيجابايت و16 جيجابايت مع سعات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، وهناك حتى شائعات تشير إلى وجود نسخة بسعة تخزين ضخمة تصل إلى 2 تيرابايت.

سعر سامسونج جلاكسي s24 بثلاث كاميرات عالية الجودة نلقي نظرة على سعر سامسونج جلاكسي S24 بثلاث كاميرات عالية الجودة في مختلف الأسواق وهذا الأسعار فيما يلي:

سعر هاتف سامسونج جلاكسي S24 في السوق العالمي يتراوح حوالي 899 دولار. في السوق المصري يصل سعر الهاتف إلى حوالي 13,800 جنيه مصري.

في المملكة العربية السعودية، يقدر سعر الهاتف بحوالي 2,990 ريال سعودي.

في الإمارات، سيجده المستهلك بحوالي 2,945 درهم إماراتي.

هذه هي أسعار سامسونج جلاكسي S24 بثلاث كاميرات عالية الجودة في مختلف الأسواق.

وأخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، والعملاء في انتظار شركة سامسونج بفارغ الصبر لإصدار هاتفها الجديد لعام 2023، والذي يعتبر أحدث إصدار في سلسلة سامسونج جلاكسي S24، مزود بميزات مذهلة.