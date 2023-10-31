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عدن - ياسمين التهامي - لا يصدقه عقل ولا خيال : رجل أعمال سعودي يربح مليار دولار من مشروع واحد خلال سنة واحدة
أجرى الإعلامي محمد الدريم، لقاء مع رجل الأعمال عبدالمجيد الجريوي الذي اشترى أرض تركة "آل سيار" الخام ومساحتها 13 مليون م٢ بمدينة الرياض.
وقال الجريوي، في مقطع فيديو نشره "الدريم" عبر حسابه بمنصة "إكس": اشتريت أرض السيار من رجل أعمال بقيمة 3 مليار ونصف المليار، وقيمتها السوقية 7 مليار".
ومن جانبه، أوضح الدريم، أن أرض السيار يقام على أول جزء منها مزاد في فندق الفورسيزون، مشيرا إلى أن قيمة أرض السيار بعد عام من شرائها وصل إلى 7 مليار.
وتابع أن الجريوي سيربح من أرض السيار ٣ مليار وخمس مائة مليون بعد شرائها بسنة فقط. وهو ما يعادل مليار دولار
رجل الاعمال عبدالمجيد الجريوي— محمد الدريم (@muhamad_aldarim) October 30, 2023
📍: الذي اشترى ارض تركة آل سيار الارض الخام ومساحتها 13 مليون م٢ بمدينة #الرياض
من احد رجال الاعمال
بـ ٣ مليار وخمس مائة مليون
قيمتها 3.500.000.000 مليار 💰
📌: وبعد سنه من المشترى
🔸: تتجاوز قيمتها 7 مليار ريال سعودي
7.000.000.000 مليار 💰… pic.twitter.com/TKnjqWZyGr