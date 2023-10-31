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عدن - ياسمين التهامي - لا يصدقه عقل ولا خيال : رجل أعمال سعودي يربح مليار دولار من مشروع واحد خلال سنة واحدة