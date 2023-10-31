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لا يصدقه عقل ولا خيال : رجل أعمال سعودي يربح مليار دولار من مشروع واحد خلال سنة واحدة

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عدن - ياسمين التهامي - لا يصدقه عقل ولا خيال : رجل أعمال سعودي يربح مليار دولار من مشروع واحد خلال سنة واحدة


 أجرى الإعلامي محمد الدريم، لقاء مع رجل الأعمال عبدالمجيد الجريوي الذي اشترى أرض تركة "آل سيار" الخام ومساحتها 13 مليون م٢ بمدينة الرياض.

وقال الجريوي، في مقطع فيديو نشره "الدريم" عبر حسابه بمنصة "إكس": اشتريت أرض السيار من رجل أعمال بقيمة 3 مليار ونصف المليار، وقيمتها السوقية 7 مليار".

ومن جانبه، أوضح الدريم، أن أرض السيار يقام على أول جزء منها مزاد في فندق الفورسيزون، مشيرا إلى أن قيمة أرض السيار بعد عام من شرائها وصل إلى 7 مليار.

وتابع أن الجريوي سيربح من أرض السيار ٣ مليار وخمس مائة مليون بعد شرائها بسنة فقط. وهو ما يعادل مليار دولار

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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