اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد: صورة نادرة للملك السعودي فهد برفقة خادم الحرمين..المفاجأة في مكان التقاطها!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: صورة نادرة للملك السعودي فهد برفقة خادم الحرمين..المفاجأة في مكان التقاطها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد: صورة نادرة للملك السعودي فهد برفقة خادم الحرمين..المفاجأة في مكان التقاطها!

الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 الساعة 17:16

أظهرت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمهم الله- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأفاد الحساب الرسمي لمؤسسة الملك فهد بن عبدالعزيز، أن الصورة التقطت في روضة الخفس سنة 1976م.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا