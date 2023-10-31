حاضرة بقوة وسوقها جاذب.. السعودية ضمن "أكبر 10 دول مستهلكة للدجاج في العالم

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تل السعوديون المرتبة السابعة عالمياً في استهلاك لحوم الدجاج، مما يجعل السعودية واحدة من أهم الأسواق العالمية في استيراد لحوم الدجاج، وفقاً لمنصة بيانات الأسواق العالمية "إندكس بوكس". ووفقاً للبيانات، تعد السعودية واحدة من أهم أسواق استيراد لحوم الدجاج في العالم، ومن بين أكبر مستهلكي الدواجن عالمياً، حيث استوردت حتى نهاية عام 2022 بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار. ويعد لحم الدجاج من أكثر أنواع اللحوم انتشاراً وتنوّعاً في العالم، مما يجعله سلعة مرغوبة جداً في التجارة الدولية، وتتصدّر بعض الدول قائمة أهم أسواق استيراد لحم الدجاج من حيث الطلب الكبير. جاء الصينيون في المرتبة الأولى عالمياً؛ كأكبر مستهلكي لحوم الدجاج، حيث بلغت قيمة الاستيراد لعام 2022 أكثر من 4.1 مليار دولار، وجاء البريطانيون في المرتبة الثانية بقيمة استيراد بلغت 1.8 مليار دولار رغم أنها أحد المنتجين الرئيسين للدواجن. وفي المرتبة الثالثة، تأتي فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار، وألمانيا في المرتبة الرابعة بقيمة 1.6 مليار دولار، واليابان في المرتبة الخامسة بقيمة 1.5 مليار دولار، وهولندا في المرتبة السادسة بقيمة 1.5 مليار دولار، والسعودية في المرتبة السابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، والإمارات في المرتبة الثامنة بقيمة 1.1 مليار دولار، والمكسيك في المرتبة التاسعة بقيمة 967 مليون دولار، وهونغ كونغ في المرتبة العاشرة بقيمة 583.1 مليون دولار. .

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