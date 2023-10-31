شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السر وراء وجود ثقب في أسفل القفل بجانب المفتاح.. هتنصدم من السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لو انت متابع موقعنا هتعرف كل جديد وحاجات ولاعمرك ممكن تتخيلها عن قفل الباب، حبذا الثقب المتوفر أسفل بجوار مكان المفتاح له فعل السحر في القفل، ولاسيما أنه من المحتمل أنك لم تلحظه بعد لكن إذا نظرت عن قرب سوف تشاهده بوضوح وإذا علمت مدى أهميته للقفل لن تصدق وسوف تتمنى لو علمتها من قبل، حيث أنه لم يترك للصدفة وصنع لعدة أسباب هامة من بينها الحفاظ على سلامة القفل، وإليكم كافة التفاصيل عن أهميته فيما يلي. أهمية الثقب الصغير في القفل .

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