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عدن - ياسمين التهامي - ماسك جهنمي ضعيه على شعرك وشوفي النتيجة بعد أسبوع وستذهلي بالطبع من نعومة شعرك

نقدم لكم طريقة تحضير ماسك جهنمي للشعر، حيث أن الشعر هو تاج المرأة، ولذلك تحرص كل امرأة على الاهتمام بشعرها والحفاظ على صحته ونعومته، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر، ومن أشهر هذه الوصفات وصفة النشا وزيت الزيتون.بوابة الصبح

ماسك جهنمي ضعيه على شعرك وشوفي النتيجة بعد أسبوع وستذهلي بالطبع من نعومة شعرك

بواسطة

فريق العمل

منذ يوم واحد

منوعات

نقدم لكم طريقة تحضير ماسك جهنمي للشعر، حيث أن الشعر هو تاج المرأة، ولذلك تحرص كل امرأة على الاهتمام بشعرها والحفاظ على صحته ونعومته، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر، ومن أشهر هذه الوصفات وصفة النشا وزيت الزيتون.

ماسك جهنمي ضعيه على شعرك وشوفي النتيجة بعد أسبوع وستذهلي بالطبع من نعومة شعرك

فوائد النشا وزيت الزيتون للشعر

النشا وزيت الزيتون من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر، ومن أهم هذه الفوائد:

تنعيم الشعر: يساعد النشا على تنعيم الشعر وإزالة التجعد، كما يساعد زيت الزيتون على ترطيب الشعر وجعله أكثر لمعانًا.

تقوية الشعر: يساعد النشا وزيت الزيتون على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

علاج تقصف الشعر: يساعد النشا وزيت الزيتون على علاج تقصف الشعر وجعله أكثر صحة.طريقة عمل وصفة النشا وزيت الزيتون للشعر

لتحضير وصفة النشا وزيت الزيتون للشعر، تحتاجين إلى المكونات التالية:6 ملاعق كبيرة من النشا

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

اخلطي النشا وزيت الزيتون والعسل في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على شعرك المبلل، مع التركيز على الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة، ثم اغسليه بالشامبو والماء الدافئ.نصائح لاستخدام وصفة النشا وزيت الزيتون للشعر

للحصول على أفضل النتائج، كرري استخدام الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

إذا كان شعرك دهنيًا، يمكنك تقليل كمية الزيت في الوصفة.

إذا كان شعرك جافًا، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الحليب أو الزبادي إلى الوصفة.

وصفة النشا وزيت الزيتون للشعر من الوصفات الطبيعية الآمنة التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر والحصول على شعر ناعم وصحي.