شكرا لقرائتكم خبر عن قشور هذه الفاكهة تقضي على البواسير تماما دون الحاجة لتدخلات جراحية!.. وداعاً للبواسير بعد اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرمان من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفوائد المفيدة للجسم، وقشر الرمان لا يقل فائدة عن الرمان ذاته، ولكن ينصح بتجفيف قشر الرمان بدلا من شراءه من عند العطار. ويتم تجفيف قشر الرمان عن طريق غسل ثمرة الرمان جيدا، وتقطيعها "٤ أربع"، ثم قومي ازالة حبوب الرمان منه، وخذي قشر الرمان وقطعية لقطع صغيرة ليسهل عملية التجفيف..ويساعد منقوع قشر الرمان في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، ويساهم قشر الرمان في تعزيز صحة القولون والوقاية من البواسير، وذلك عن طريق شرب كوب من منقوع قشر الرمان لمدة ثلاث أيام الأسبوع، بحسب موقع هيلث لاين الطبي.

ويساعد قشر الرمان في تهدئة أعراض التهاب اللوزتين والحلق بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد في علاج مشاكل الفم والاسنان.

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