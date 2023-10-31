شكرا لقرائتكم خبر عن يمنع الفقرعن البيت..طعام أكله النبي محمد ص) قال إنه طعام الأنبياء فيه شفاء للجسم وعافية للبدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يفتقر بيت فيه خل ) رواه الترمذي والبيهقي. وأيضاً حديثاً آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الخل كان إدام الأنبياء من قبله . وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الخل .

وقد روى جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم ، فقالوا : ما عندنا إلا خل ، فدعا به ، فجعل يأكل به ويقول : نعم الإدام الخل ، نعم الإدام الخل ) فأريد معرفة نوع الخل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم . فقد وجدت أن خل التفاح هو أفضل الخل للصحة . والله أعلم .

وقال الأزهري إمام اللغة : ” قَالَ اللَّيْث : الاختلال من الْخلّ من عصير الْعِنَب وَالتَّمْر ” انتهى من ” تهذيب اللغة ” (6/301).

ويقول السرخسي رحمه الله : ” كما أن العنب مع التمر جنسان فكذلك الخل المتخذ منهما ” انتهى من ” المبسوط ” (12/180) .

وجاء في ” المغرب في ترتيب المعرب ” (ص: 153): ” الخل ما حمض من عصير العنب ” انتهى.

وجاء في ” القاموس المحيط ” (ص994): ” الخل ما حمض من عصير العنب وغيره ” انتهى.

ويقول ابن الحاج رحمه الله : ” الخل أصناف أطيبه وأنفعه خل العنب ” انتهى من ” المدخل ” (4/ 94) .

الدليل الرابع :

أن كثيرا من الخل كان يصنع من تحويل الخمر واستحالتها ، والخمر أكثرها من العنب والتمر .

والخلاصة : أن الروايات والأحاديث لم توضح أصل الخل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكله ، غير أن الظاهر أنه ” خل العنب ” أو ” خل التمر “.

وعلى كل حال ؛ فجميع أنواع الخل فيها النفع والفائدة الطبية بإذن الله ، ولا بد من الرجوع إلى المراجع الطبية المعاصرة ، والأبحاث الغذائية المتخصصة للوقوف على فوائد الخل واستعمالاته ، وأما المقارنة بين أنواعها وجودتها فيرجع فيه إلى المختصين في علوم الغذاء