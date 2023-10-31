شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين العنب الأحمر والعنب الأخضر وأيهما أفضل من حيث الفائدة الصحية ؟ .. تعرف على ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما الفرق بين العنب الأحمر والعنب الأخضر وأيهما أفضل من حيث الفائدة الصحية ؟ .. تعرف على ذلك