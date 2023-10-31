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عدن - ياسمين التهامي - الهاتف الرائد في عالم الجوالات .. سامسونج تصدم الجميع بهاتفها الجديد

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الذكي الرائد الجديد، سامسونج جلاكسي S24، في أوائل عام 2024، وقد ظهرت العديد من التسريبات حول مواصفات الهاتف، والتي تشير إلى أنه سيكون من أقوى الهواتف الذكية التي تم إطلاقها على الإطلاق، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على مواصفات سامسونج جلاكسي S24، بناءً على المعلومات المتوفرة حتى الآن.

إمكانيات هاتف سامسونج جلاكسي S24

من المتوقع أن يأتي سامسونج جلاكسي S24 بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة، بدقة وضوح 3088 × 1440 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، كما من المتوقع أن تكون الشاشة أكثر سطوعًا من الشاشة الموجودة في سامسونج جلاكسي S23 Ultra، مع ذروة سطوع تصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

من المتوقع أن يعمل سامسونج جلاكسي S24 بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وهو أقوى معالج للهواتف الذكية من كوالكوم حتى الآن، وكما من المتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت

من المتوقع أن يأتي سامسونج جلاكسي S24 بكاميرا خلفية رباعية العدسة، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، كما من المتوقع أن تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يأتي سامسونج جلاكسي S24 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.





سعر هاتف سامسونج جلاكسي S24

من المتوقع أن يبدأ سعر سامسونج جلاكسي S24 من 1200 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون سامسونج جلاكسي S24 من أفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها على الإطلاق، فهو يتميز بشاشة كبيرة وساطعة، ومعالج قوي، وكاميرات رائعة، وبطارية كبيرة.





مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S24 المتوقع

فيما يلي قائمة بالمواصفات المتوقعة لسامسونج جلاكسي S24:

الشاشة: AMOLED مقاس 6.8 بوصة، بدقة وضوح 3088 × 1440 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

الذاكرة: 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و128 أو 256 أو 512 جيجابايت من الذاكرة التخزينية الداخلية

الكاميرات: كاميرا خلفية رباعية العدسة، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل

البطارية: 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط

السعر: يبدأ من 1200 دولار أمريكي