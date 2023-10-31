شكرا لقرائتكم خبر عن سيكون الثمن حياتك!! سم قاتل؛ مكسرات يجب عليك الإبتعاد عنها فورا مهما كان هوسك بها!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعـد المكسرات وجبة من اهم الوجبات الخفيفة والصحية لجسم الأنسان، حيث تبدو المكسرات انها وجبة فوريه، ولكن هناك طرقًا يمكن اتباعها بشكل خاطئ جدًا في اكل بعض المكسرات. لذلك دعونا نلقي نظرة على بعضها مفيد لك وجيد للبيئة

، وبعضها قد يدمر جميع نواياك الحسنة ، وبعضها قد يفسد تجعلك مريضاتناول: الجوز ربما لم تكن تتوقع أن يُطلب منك تناول الجوز ، لكن يجب عليك ذلك تمامًا! لقد كان الجنس البشري يفعل ذلك لقرون ، مع إشارات إلى أكل الجوز منتشرة في جميع أنحاء الأدب اليوناني. قد يكون تحضيرها صعبًا ، على الرغم من ذلك - تحتاج إلى إزالة اللحم من القشرة ثم نقعها لإزالة العفص المر والسام - وفي عالمنا الحديث والمريح ، يمكن أن يكون هذا مؤلمً الحصان والكستناء ليسا مرتبطين في الواقع. يحتوي كل جزء من كستناء الحصان على مادة سامة تسبب القيء والشلل عند الجرعات الكبيرة. بينما قد تسمع أنه يمكنك التخلص من السموم من كستناء الحصان ، فلا يجب عليك - وإذا كنت في شك ، فلا تأكلها . إذا وجدت بعض المكسرات على الأرض ، فمن المحتمل أن تكون كستناء الحصان ، لأنها سامة للحيوانات أيضًا.لا تأكل: الصنوبر قد تكون حبوب الصنوبر مجرد اللمسة الأخيرة التي تتطلبها الوصفة ،

ولكن هناك أمرًا غريبًا وغير مبرر تمامًا يمكن أن يحدث عند تناوله. يطلق عليه متلازمة فم الصنوبر أو حبوب الصنوبر ، وهو شيء مؤقت يحدث عادة في مكان ما بين 12 و 48 ساعة بعد تناول المكسرات . لبعض الوقت ، كل شيء آخر سيكون مذاقًا مرًا أو معدنيًا أو زنخًا ، وقد استمر طعم بعض الناس لعدة أشهر. بالنسبة لمعظم الناس ، فإنه ينحسر بعد بضعة أيام إلى أسبوعين. أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تنبيهًا ، لكن لم يتم تأكيد سبب ذلك وكيفية منعه. يحدث ذلك عند الأشخاص الذين ليس لديهم حساسية أو حساسية من المكسرات ، فتناول شيء سكري يزيد المرارة سوءًا ،

فهو غير مرتبط بالعفن أو البكتيريا ، وقد حدث مع حبوب الصنوبر من جميع المصادر المختلفة.إنه أمر لا يمكن التنبؤ به تمامًا ، وهذا يعني أنه إذا كان لديك عشاء خاص قادم ، فقد ترغب في توخي مزيد من الحذر بشأن تخطي الصنوبر . لا تأكل: الفول السوداني الفول السوداني وجبة خفيفة شائعة بما فيه الكفاية ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها. في حين أن الحصة ستمنحك بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية القيمة ، فإن نفس حجم الحصة لا يتجاوز 1.5 أوقية ، وستشكل جزءًا كبيرًا من السعرات الحرارية اليومية. إذا كنت جالسًا على الأريكة وتمضغ الفول السوداني أثناء مشاهدة التلفزيون

، فسيزيد ذلك سريعًا - نصف كوب فقط هو خمس السعرات الحرارية في اليوم! يرتبط الفول السوداني أيضًا بشيء يسمى الأفلاتوكسين - فهو ليس الطعام الوحيد الذي يمكن أن يتلوث ، كما أن الذرة معرضة للخطر بشكل خاص.بشكل خاص. الأفلاتوكسينات هي فطريات ، ويمكن أن تتلوث محاصيل بأكملها في أي وقت ، من الحقل إلى التخزين بعد المعالجة. نظرًا لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد ، فمن الأهمية بمكان التأكد من عدم تناول أي فول سوداني يبدو متعفنًا أو متغير اللون.

إن شراء الفول السوداني فقط من الشركات التجارية الكبيرة والمعروفة سيقلل من المخاطر ، ولكن لا يزال يتعين عليك توخي الحذر الشديد إذا لم تستطع التخلي عنها. لا تأكل: اللوز المر قد يكون اللوز لذيذًا ، لكن اللوز المر يمكن أن يكون مميتًا. النوع الذي نأكله بالحفنة هو اللوز الحلو ، لكن اللوز المر هو في الواقع حبات المشمش. على الرغم من أنها تعطي نكهة اللوز لأشياء مثل المرزبانية ، إلا أن تناولها نيئًا أمر خطير. تمتلئ اللوز المر الخام بنوع من السيانيد ، وعندما يتم تحضيرها بشكل صحيح ، فإنها تكون خالية من السيانيد وتستخدم كتوابل أو نكهات. أنها تحتوي على شيء يسمى حمضالهيدروسيانيك ،

وهذا الحمض يختفي عند تسخينه. ل كن دراسات الحالة لأشخاص يأكلونها نيئة لا تقل عن كونها مرعبة ، بما في ذلك حالة واحدة تناولت فيها امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا فقط أربعة (أو خمسة) لوز مر ، معتقدة أنها "طبية". فقط هذا المبلغ أعطاها خفة رأسها وغثيانها ، وعندما كان لديها 12 عامًا أخرى ، كانت عاجزة وفي طريقها إلى غرفة الطوارئ في غضون 15 دقيقة. اللوز المر لا يمكن العبث به ويجب تجنبه.ا