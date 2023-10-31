الهيئة الوطنية تدين وفاة موظف دولي في سجون الحوثي وتندد بافتحام منزل مختطف بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين حادثة وفاة موظف منظمة إنقاذ الطفولة "هشام الحكيمي" في سجن تابع لمليشيا الحوثي المسلحة في صنعاء.

وعبرت الهيئة عن استنكارها لهذه الجريمة النكراء، حيث اختطفت مليشيا الحوثي هشام الحكيمي بتاريخ 9/9/2023 خلافا للقانون وإخفائه قسريا منذ تاريخ اعتقاله تعسفيا ومن ثم إبلاغ عائلته بوفاته داخل السجن في ظروف غامضة.

ودعت في هذا الصدد لإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أسباب وفاته وظروف سجنه وإخفائه قسريا، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي تعرض لها الضحية وعائلته.

وفي ذات السياق، نددت الهيئة اقتحام جماعة الحوثي لمنزل مبارك العنوة أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن (OHCHR).

وقالت الهيئة، إن مليشيا الحوثي اقتحمت منزل العنوة، وعبثت بمحتوياته، ونهبت أجهزة محمول وهواتف زوجته وأطفاله، بعد قرابة شهرين من اختطافه، وإخفائه قسرا في معتقل تابع لما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات".

يأتي هذا في الوقت الذي اكدت فيه الهيئة أن اثنين من موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة مختطفين في سجون الحوثي منذ نوفمبر 2021، وإخفائهم قسرا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

واعتبرت الهيئة تلك الممارسات امتدادا لسياسة التضييق على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وطالبت المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بإدانة جرائم الحوثي، وممارسة الضغوط عليها لإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.