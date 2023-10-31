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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: صورة نادرة للملك السعودي فهد برفقة خادم الحرمين..المفاجأة في مكان التقاطها!
الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 الساعة 23:27
أظهرت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمهم الله- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفاد الحساب الرسمي لمؤسسة الملك فهد بن عبدالعزيز، أن الصورة التقطت في روضة الخفس سنة 1976م.