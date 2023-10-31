شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يحذر من عادة سيئة يفعلها السعوديين قبل النوم تهيئ الجسم لتكوين جلطة القلبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من عادة سيئة تهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية. وكتب النمر عبر حسابه في تويتر: التدخين يسبب جروحاً ميكروسوبية في بطانة شرايين القلب التاجية ويقلل من قطرها بالانقباض ويزيد من لزوجة الدم وتخثره في الشرايين الصغيرة ويرفع الكلسترول لذلك فهو يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية. .

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