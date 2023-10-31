شاهد .. شاهد جنون ميريام فارس في السعودية.. ظهرت على مسرح الرياض شبه عارية وقدمت وصلة رقص مثيرة أغضبت كل من شاهدها

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد جنون ميريام فارس في السعودية.. ظهرت على مسرح الرياض شبه عارية وقدمت وصلة رقص مثيرة أغضبت كل من شاهدها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام مجموعة من الصور من حفلها الأخير الذي أحيته في الرياض وظهرت ميريام بإطلالة متميزة عبارة عن جمبسوت باللون الأسود بتصميم ملفت حيث جاء القسم العلوي مثير بحملات عديدة رفيعة وبقصة صدر جريئة فيماء جاء القسم السفلي عبارة عن بنطلون واسع جدا.

من الناحية الجمالية إعتمدت الفنانة اللبنانية تسريحتها المفضلة والشهيرة بها وهي الشعر الكيرلي المنسدل على كتفيها وطبقت مكياج سهرة قوي إرتكز على أحمر شفاه فاقع.

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