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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية رسمياً تستضيف كاس العالم 2034 م وبدون اي منافس

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034.

وجاء ذلك بعدما أصبحت السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب الاستضافة للمونديال الذي يقام بعد 11 عامًا من الآن.

وجاء نجاح السعودية في جعل ملفها الملف الأوفر حظًا خلال مرحلة تقديم الملفات، وما حظيت به من تأييد تاريخي بعد إعلانها نية استضافة الحدث يأتي تتويجًا لما يحظى به القطاع الرياضي بدعم كبير من القيادة واهتمام خاص من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما أن التوقيت المدروس للتقدم المبكر بملف استضافة كأس العالم، والتأييد الكبير من دول العالم، وعدم تقدم أي من دول آسيا بطلب الاستضافة، يبرز بوضوح ما وصلت إليه المملكة من قدرة على التأثير، باعتبارها دولة رائدة قاريًا وعالميًا.