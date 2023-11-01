شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة تبييض اليدين والرجلين والمواضع الداكنة في الجسم في دقيقة بمكون واحد فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلطة تبييض اليدين في دقيقة ، تشتكي العديد من النساء والفتيات من اسمرار يديهن وظهور تصبغات دائمة بسبب الشمس او بسبب مجهول لا نعلمه،لذا يبحثن طوال الوقت على وصفات او منتج للتخلص من اسمرار اليدين وتفتيحها بشكل اسرع وامن ، وهذا يمكن ان يكون بسبب الوجود في اشعة الشمس طويلا، كما من اسباب اسمرار الجلد هو انتاج مادة الميلانين ، والتي تعد حماية طبيعية للجلد من اشعة الشمس لذا تسبب اسمرار دائم، بسبب كثرة انتاجها وهنا سنقدم لكي مجموعة وصفات لتبييض اليدين بااسرع وقت ممكن .

ماسك الليمون لتبييض اليدين والرجلين

يعمل الليمون بشكل طبيعي على تفتيح اليدين والقدمين ، قومي بعصر ليمونة ، مه فرك منطقة اليدين والقدمين ، ودعيهم مدة ربع ساعة حتى تجف، ثم يشطف بالماء وتكرر يوميا للحصول على افضل النتائج.

ماسك الزبادي لتبييض اليدين والرجلين

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك المهم في تبييض البشرة وتفتيح لونها بفعل الحمض الذي تحتوي عليه ، قومي بااضافة ملعقة من الزبادي مع المنطقة المراده واتركيها حتى تجف ، ثم دلكيه بعد ذالك اشطفيه مع التكرار سوف تجعلين بشرتك بيضاء في اسرع وقت

ماسك الخيار لتفتيح البشره

يحتوي الخيار على فيتامين أ الذي يعتبر المتحكم الرئيسي في تفتيح البشرة والمتحكم في انتاج الميلانين الذي يعمل على اسمرار البشرة ، قومي ببشر الخيار وضعي عصير الخيار على المنطقة المراد تفتيحها واتركيه مده ربع ساعة ثم اشطفيه جيدا ، كرري الماسك يوميا لمدة شهر وستجدين فارق كبير في لون البشرة من الداكن الي الفاتح

ماسك البرتقال لتفتيح البشرة

يعتبر الرتقال من الفاكهه الغنية بالاحماض وغنية بفيتامين سي ، والذي يشتهر بتفتيح التصبغات والتخلص من البقع الداكنه، قومي بعصر البرتقال وعمل ماسك على المنطقة المراد تفتيحها مدة ربع ساعة ثم اغسليه وستجدين نتيجة مذهلة من التبييض والتفتيح الطبيعي.

ماسك الطماطم لتبييض البشرة

تعمل مضادات الأكسدة ومادة الليكوبين التي تحتوي عليها الطماطم على حماية البشرة من اشعة الشمس الضارة ، والتي تحدث من اصابة البشرة وتأثرها بالاشعة الفوق بنفسجيه ، كما انها تحتوي على الفيتامين السحري للبشرة فيتامين c ، ضعي ماسك الطماطم ثم اشطفي بشرتك ورطبيها .

اسرع خلطة لتبييض اليدين والقدمين

من خلطات التفتيح التي تستخدم في تفتيح القدم واليدين تدخل بها المواد الحمضية والمواد اللاكتيكية والتي توجد فكلا من الزبادي وغيرها من المواد المذكورة ، اما عن الحمضيات والتي توجد في الليمون والبرتقال والطماطم وغيرها كثير يدخل في تركيب ماسكات البشرة وتعمل على تبييض وتفتيح جميع مناطق الجسم من القدم الي البشرة واليك طريقة عمل خلطة التفتيح المذهلة لتبييض القدم واليدين بسهولة وسرعة.