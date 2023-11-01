شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لاتعد ولا تحصى لهذه النبته المعجزه هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح كيفيه استخدامها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت هيئة الغذاء والدواء السعودية عن فوائد عظيمة لعشبة اليانسون تُستخدم في الطب البديل، لتعزيز عملية الهضم وصحة الجهاز التنفسي

وأوضحت الهيئة أن تناول العشبة مع بعض الأدوية قد يُقلل أو يزيد من فعاليتها. وأضافت عبر حسابها بموقع تويتر، أن اليانسون نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة الخيمية، يُستخدم منه البذور وزيوته العطرية، وموطنه الأصلي دول حوض البحر الأبيض المتوسط. مشيرة إلى أن استخداماتها في الطب البديل، لتخفيف آلام واضطرابات الجهاز التنفسي، وتعزيز عملية الهضم، والمساهمة في علاج الربو والسعال

سر عظيم في هذه العشبة تكشفة هئية الغذاء والدواء في السعودية تعرف عليه

