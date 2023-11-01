شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ظهور هذه العلامة على الذراعين دليل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم بشكل خطير !!.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتواجد الكوليسترول في كل خلية من خلايا الجسم ، ويساهم في بناء خلايا جديدة ، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يعني وجود ترسبات دهنية تتراكم داخل جدران الأوعية الدموية تعيق تدفق الدم .

وأكد موقع " ميديك فوريوم " أن تراكم المادة الدهنية على جدران الشرايين ، هو نذير لنوبة قلبية بسبب حرمان القلب من الدم المؤكسج ، ويحدث هذا عادة بسبب نمط الحياة السيئ أو لأسباب وراثية ، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك " .

ويحذر الخبراء من ارتفاع الكوليسترول الوراثي ، حيث تظهر أعراض فرط شحميات الدم من النوع الثالث ، وهو اضطراب وراثي نادر يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، وأن الأشخاص المعرضون وراثيا لمستويات مرتفعة من الكوليسترول هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية .

وأكد مركز القلب في المملكة المتحدة أنه يمكن تشخيص فرط شحميات الدم من النوع الثالث عن طريق الكشف عن الورم الأصفر ، وهو رواسب دهنية تظهر في ثنايا الذراعين أو المرفقين والركبتين .

وأوضح مستشفى وينشستر أن حجم الورم الأصفر يتراوح من صغير جدا إلى ثلاث بوصات ، ويمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم ، ولكن الأماكن الأكثر شيوعا هي المرفقين والمفاصل والأوتار والركبتين والذراعين والقدمين والأرداف ، ويمكن أن تكون هذه النتوءات : لينة ، مسببة للحكة ، ومؤلمة .

وينصح الأطباء ، لتجنب مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، بالابتعاد عن نمط الحياة غير الصحي ، حيث يعمل النظام الغذائي كدرع وقاية ضد ارتفاع الكوليسترول في الدم ، كما يجب التقليل من الأطعمة الدهنية ، وخاصة تلك التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل اللحوم والأطعمة المقلية ، الأطعمة المخبوزة ، الزبدة ، الأجبان ، والشوكولا .