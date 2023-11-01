شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مدير شركة في السعودية يوثق زواجه من الموظفة الجديدة التي لم يستطع مقاومة جمالها الشديد.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �نتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يوثق ما فعله مدير شركة في السعودية مع إحدى الموظفات بعد ان سحرته بجمالها الشديد وملامحها الجذابة. فقام المدير بتحويل عقد عمل الموظفة إلى عقد زواج. ووثق المدير لحظات زفافه على العروسة التي كان مديرها في العمل، وظهر خلال الفيديو وهو يرقص معها على أنغام الموسيقى وعلامات الفرح والسعادة مرسومة عليهما.ردود الأفعال على مواقع التواصل تباينت ردود أفعال المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث علق البعض على فيديو المدير والموظفة بعبارات الإعجاب وتمنوا لهم السعادة الدائمة. لكن الكثير من المتابعين كان لهم رأي آخر، وهاجموا المدير بطريقة لاذعة لأنه نشر الفيديو واستعرض عروسته على السوشيال ميديا، حسب قولهم. وعلق احدهم بالقول: “وين الدين وين الرجوله وين الستر وين الغيره وين العيب كلها راحت خلاص شفنا زوجتك ماتخجل على نفسك”. معلق اخر يحمل اسم أبو فيصل، قال في تعليقه على الفيديو المتداول: “ممكن في زمن الانفلات الديني يوصلك ذلك ولكن هل هناك أمان أسري ؟ كما يبحث الشخص عن الأمان الوظيفي”. لمشاهدة الفيديو اضغط هنامدير شركة في السعودية يوثق زواجه من الموظفة الجديدة التي لم يستطع مقاومة جمالها الشديد..فيديو.

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