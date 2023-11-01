شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن نظام غذائي يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان ومفيد للقلب والدماغ.. فوائد النظام الأرجواني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتكون النظام الغذائي الأرجواني، من تناول مجموعة من الأطعمة ذات اللون الأرجواني، الغنية بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم الأنثوسيانين، التي تمنح هذه الأطعمة لونها النابض بالحياة كما توفر عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية، وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India. فوائد النظام الأرجواني 1- مضادة للأكسدة و الأطعمة الأرجوانية غنية بالأنثوسيانين، الذي يحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويبطئ عملية الشيخوخة. 2. مفيدة لصحة القلب يدعم استهلاك الفواكه والخضراوات الأرجوانية صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول وتعزيز الدورة الدموية الصحية. 3. تعزيز صحة الدماغ ترتبط مركبات الأنثوسيانين الموجودة في الأطعمة ذات اللون الأرجواني بتحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر التدهور المعرفي لدى الأفراد المتقدمين في السن. 4. مضادة للالتهابات تمتلك الأطعمة الأرجوانية خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يساعد في الوقاية من حالات الالتهابات والسيطرة عليها. 5. الوقاية من السرطان تشير الدراسات إلى أن الأنثوسيانين ربما يكون له دور في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مما يجعل الأطعمة الأرجوانية إضافة قيمة لأي نظام غذائي وقائي من السرطان. وتشمل قائمة الأطعمة ذات الأرجواني الأكثر شعبية ما يلي: 1. الباذنجان 2. التوت الأزرق 3. التوت الأسود 4. البطاطا الأرجوانية 5. ملفوف أرجواني 6. الجزر الأرجواني 7. القرنبيط الأرجواني اقتران رباعي واكتمال القمر.. تحذير جديد من العالم الهولندي؟ 8. العنب الأرجواني 9. البرقوق 10. الهليون الأرجواني .

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن نظام غذائي يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان ومفيد للقلب والدماغ.. فوائد النظام الأرجواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.