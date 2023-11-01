شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا" صديقة "رونالدو" تثير ضجة وتشعل المواقع بسبب ما قالته عن اللغة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جورجينا" صديقة "رونالدو" تثير ضجة وتشعل المواقع بسبب ما قالته عن اللغة العربية الاربعاء 1 نوفمبر 2023 الساعة 04:34 عاد مشجعون بنادي النصر السعودي ، نشر تصريحات عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريجيز، صديقة النجم "رونالدو" بشأن ما قالته عن اللغة العربية. وابدت "جورجينا" الإعجاب باللغة العربية ، إذ أطلت على الجمهور أثناء حفل استقبال رونالدو أيضًا بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك: "هلا ومرحبًا". وهذه التحية ألهبت حماس الجماهير عاد مشجعون بنادي النصر السعودي ، نشر تصريحات عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريجيز، صديقة النجم "رونالدو" بشأن ما قالته عن اللغة العربية. وابدت "جورجينا" الإعجاب باللغة العربية ، إذ أطلت على الجمهور أثناء حفل استقبال رونالدو أيضًا بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك: "هلا ومرحبًا". وهذه التحية ألهبت حماس الجماهير السعودية . ونشرت جورجينا فيديو من حضورها هي وأطفالها حفل تقديم اللاعب البرتغالي لنادي النصر في الرياض، وذلك على أنغام أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف والكندي اللبناني مساري "يلا نكمل.. حبيبي"، وكتبت عبر حسابها في إنستغرام: "شكرًا جزيلاً للسعودية على هذا الترحيب الرائع". : "جورجينا" صديقة "رونالدو" تثير ضجة وتشعل المواقع بسبب ما قالته عن اللغة العربية