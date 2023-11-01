شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشف ٥ أسباب تجعلك تشرب كوبًا من عصير البقدونس يوميًا على الريق .. كنز في بيتك وانت متعرفش!!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - البقدونس هو نبات عشبي مشهور ينمو في مناطق متعددة حول العالم، ويتمتع بشهرة واسعة بفضل فوائه الصحية والغذائية المتنوعة التي يمكن أن يقدمها للجسم ُستخدم البقدونس بشكل رئيسي في تحضير مجموعة متنوعة من وجبات الطعام، ويُعتبر مكملًا غذائيًا قيمًا بالإضافة إلى ذلك، يجد البقدونس تطبيقًا في المجال الطبي كمكون دوائي لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية التي يمكن أن يواجهها الإنسان.

فوائد تناول كوب من عصير البقدونسيتميز البقدونس بقدرته على مساعدة في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي وأمراض القلب، وتنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى علاج مشاكل الكبد والقولون العصبي وقد أظهرت التجارب العلمية أن تناول كوب من عصير البقدونس يوميا يمكن أن يسهم في تحقيق فوائد صحية متعددة للجسم نظرًا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية تشمل هذه الفوائد:دعم صحة الجهاز الهضمي والكبد: يُساهم تناول عصير البقدونس بانتظام في دعم صحة الجهاز الهضمي والكبد البقدونس يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الكبد ويساهم في تجديد أنسجته بعد الأضرار الناجمة عن أمراض مزمنة كما يساعد في هضم الدهون في الأمعاء.

تنظيم مستويات السكر في الدم: يمكن لعصير البقدونس تقليل مستويات الغلوكوز في الدم ويُستخدم في بعض البلدان كعلاج بديل لمرض السكري من النوع الأول.

تحسين رائحة النفس والجسم: البقدونس غني بالكلوروفيل، مما يُساهم في منح النفس والجسم رائحة منعشة، ويعمل على تقليل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

خفض ضغط الدم: يُعتقد أن البقدونس يعمل كمدر للبول، مما يساعد في تقليل ضغط الدم.

تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان: تحتوي أوراق البقدونس الطازجة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، وهذه المركبات تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة وتقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان..