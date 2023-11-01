شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !!!