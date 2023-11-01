شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية وضعت كاميرا مراقبة في المطبخ فأكتشفت مفاجأة صادمة تفعلها الخدامة كل يوم في العصير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية وضعت كاميرا مراقبة في المطبخ فأكتشفت مفاجأة صادمة تفعلها الخدامة كل يوم في العصير