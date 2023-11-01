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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في ترتيب هو الأسوأ في مسيرته، حقق النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي المركز الحادي عشر في ترتيب الكرة الذهبية 2023. وحصد ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، وحل النرويجي إيرلينج هالاند،لاعب مانشستر سيتي، في المركز الثاني. ويعد هذا المركز الأسوأ لـ محمد صلاح منذ ظهوره في ترتيب الكرة الذهبية، إذ حصد المركز السادس في موسمه الأول مع ليفربول، وحقق المركز الخامس في عام 2019، بينما ألغي حفل 2020 بسبب فيروس كورونا. وحل محمد صلاح سابعا في ترتيب الكرة الذهبية 2021، بينما احتل المركز الخامس العام الماضي.

كيف يتم التصويت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية؟ يتم التصويت من قبل 173 صحفيا حول العالم، إذ يمثل كل صحفي بلده، ويتم التصويت وفقا لثلاثة معايير وهي العروض الفردية والجماعية للاعب خلال العام، بجانب سلوك اللاعب، أما المعيار الأخيرة فهو مسيرة اللاعب. ويختار كل صحفي 5 لاعبين من المرشحين للفوز بالجائزة، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة وحيدة، وفي النهاية يفوز صاحب أكبر عدد من النقاط بالجائزة. هل خذلت الأصوات العربية محمد صلاح؟ لم يتم الكشف رسميا حتى الآن عن اختيارات الصحفيين، لكن وفقا لبعض التسريبات، فإن 5 دول فقط صوتت لـ محمد صلاح في المركز الأول، وهي مصر وفلسطين والأردن وليتوانيا وجنوب أفريقيا. ودائما ما تمنح فلسطين صوتها لـ محمد صلاح فى الجوائز التي تتاح لها التصويت عليها

الأصوات العربية تصدم صلاح في سباق الكرة الذهبية.. وفلسطين تفاجئ فخر العرب.