شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعر عيار 21 اليوم الأربعاء 1-11-2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقر سعر عيار 21 الأشهر تداولا نحو 2560 جنيه للبيع و 2580 جنيه للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1-11-2023 وسجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2926 جنيه للبيع و 2949 جنيه للشراء

اقتصادسعر عيار 21 اليوم الأربعاء 1-11-2023 الأربعاء 01/نوفمبر/2023 - 02:31 ص printer طباعة شارك سعر الذهبسعر الذهب محمد يحيي استقر سعر عيار 21 الأشهر تداولا نحو 2560 جنيه للبيع و 2580 جنيه للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1-11-2023 وسجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2926 جنيه للبيع و 2949 جنيه للشراء سعر الذهب اليوم الأحد 29- 10- 2023 500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة وسجل سعر الذهب في مصر ثباتا مع بداية تعاملات اليوم ا؛ بدون أي تغيير وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة. ارتفاع طفيف قالت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في اسعار المشغولات الذهبية، إنه مع ختام تعاملات أمس؛ ارتفع المعدن الأصفر بمقدار طفيف لم يتخطي 10 جنيهات. عيار 24 عيار 14 بلغ سعر عيار 14 نحو الأدني فئة، مسجلا حوالي 1707 جنيه للبيع و 2211 جنيه للشراء وذلك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-11-2023. عيار 18 وصل سعر عيار 18 نحو 2194 جنيه للبيع و 2211 جنيه للشراء. سعر الأوقية ووصل سعر أوقية الذهب نحو 90.9 ألف جنيه للبيع و 91.701 ألف جنيه للشراء. سعر كيلو وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.925 مليون جنيه للبيع و 2.95 مليون جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وصل سعر الجنيه الذهب نحو 20.5 ألف جنيه للبيع و 20.64 ألف جنيه للشراء. أسعار الذهب عالميا وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاعا ليستقر فوق مستوى الألفي دولار مدعوم بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع. فيما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة) كما صعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 2013 دولار للأوقية. ويترقب خلال المستثمرين خلال هذه الفترة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول. مشتريات من السبائك وبلغت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من العام الحالي 6.3 طن، بانخفاض 39.4% على أساس فصلي وتراجع 3.1% عند المقارنة مع الربع المماثل من 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب على السبائك والعملات المعدنية المصرية شهد انخفاضًا بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 6 أطنان. ومع ذلك، يظل الطلب على الاستثمار عند مستويات مضاعفة لتلك المعتادة قبل عامين فقط، ويرتفع الطلب منذ بداية العام بنسبة 87% عن نفس الفترة من عام 2022. وذكر أن استحداث ضريبة للمبيعات على مصنعيات السبائك الصغيرة (حتى 100 جرام) أدى إلى انخفاض العلاوات المحلية مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب في الربع الأخير من العام. وأشار التقرير إلى أن الطلب في إيران ومصر أدى إلى انخفاض الطلب الإقليمي على السبائك والعملات المعدنية بالشرق الأوسط في الربع الثالث. وشهدت الأسواق الأخرى في جميع أنحاء المنطقة نمواً مع اقتناع المستثمرين بتصحيح الأسعار. أسباب تراجع الذهب ويعود الانخفاض بنسبة 29% على أساس سنوي في استثمارات إيران في السبائك والعملات المعدنية في الربع الثالث جزئيًا إلى قوة الربع الثالث من عام 2022، وجزئيًا إلى بقاء أسعار الذهب المحلية بلا اتجاه على نطاق واسع خلال هذا الربع، ومع ذلك، لا يزال الطلب يستمد الدعم من التضخم المرتفع المستمر، والذي بلغ 10 تريليونات، وهو أعلى بشكل هامشي من متوسطه خلال خمس سنوات. ويقول وليد فاروق، مختص بالشأن الاقتصادي وسوق الذهب تحديدا، إن تقرير المجلس العالمي الخاص بالذهب اليوم يتحدث عن ارتفاع نسبة مبيعات المصريين الخاصة بالذهب إلى 20.5%، منذ شهر يناير إلى سبتمبر الماضيين، حيث إنهم خلال هذه الفترة اشتروا 46.4 طن ذهب، وفي نفس الفترة من العام الماضي اشترى المصريون حوالي 38 طن ذهب، فهناك ارتفاع بالفعل خلال 9 شهور، ما سبب ارتفاع نسبة مشتريات المصريين من السبائك لتصل إلى 24.9 طن ذهب، وفي المشغولات 21.5 طن. وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تراجعا في المشتريات عامة، في الربع الأخير من هذا العام، وكان أهم أسبابها مبادرة "زيرو جمارك" واستثناء واردات الذهب التي تأتي مع المصريين من الخارج، وهناك زيادة أخرى في نسبة مستريات الذهب من قبل المصريين، ولكن خارج مصر، وهناك حصة كبيرة جدا من القوة الشرائية للأسواق الخارجية، عند سماح الدولة للمواطنين بـ شراء الذهب من الخارج. وأشار فاروق، إلى أن أسباب زيادة المبيعات هذا العام عن العام الذي يسبقه هي الرغبة الأساسية والأولى وهي الحفاظ على قيمة أموالهم من تراجع العملة، والتحوط من مصاعب الاقتصاد القادمة، حتى أنه لا يوجد مؤشرات قادمة لوقف نزيف العملة، وهناك بعض الناس الذين يشترون الذهب بهدف الرغبة في الاستثمار، حيث إن هناك زيادات في أسعار الذهب، وذلك بسبب الأزمات التي يمر بها العالم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهناك توقعات بركود الاقتصاد العالمي سعر الذهب بالمصنعية تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين. اعفاء جمركي من صادرات الذهب أوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، خلال شهر مايو الماضي، أن الشعبة ستتقدم بطلب لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للسماح للمصريين بإحضار كمية محددة من سبائك ذهب معفاة من الجمارك، وذلك لزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية وخفض الأسعار. وأضاف أن هناك ضوابط وشروطا لمنع التلاعبات في هذا الموضوع، وأن هذا الإجراء سيكون مؤقتا حتى نهاية العام. وقال ميلاد، إن الشعبة حددت كمية الذهب المسموح باستيرادها وتصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادل 170 جرامًا من الذهب. وبالفعل وافق مجلس الوزراء- حينها على القرار الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، باستثناء القيمة المضافة. ويعد قرار إعفاء الذهب من الجمارك واحدا من القرارات المهمة للدولة، إذ يُحدث توازنا بين المعروض والمطلوب في السوق، ويؤدي إلى حدوث استقرار في الأسعار داخل سوق الذهب. والجدير بالذكر، أنه بلغ حجم الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية عالمياً 296.2 طن في الربع الثالث من عام 2023، مقابل 344.2 طن في الربع المماثل من العام الماضي، لينخفض بنحو 14

سعر عيار 21 اليوم الأربعاء 1-11-2023.