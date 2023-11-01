شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي رفض الصلاة قبل حكم الإعدام وبعد تنفيذ الحكم كانت الصدمة للجميع ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور هذه القصة حول أحد السيافين في إمارة الرياض الذي شهد قصة إعدام غريبة ومثيرة للدهشة. وفي هذه القصة، يروي السياف تفاصيل الحادثة التي جعلته يشعر بالذهول والرعب في نفس الوقت.

طلب السياف من المحكوم عليه بالقصاص أن يصلي قبل الإعدام بعد أن تم إحضار الشاب السعودي المحكوم عليه بالقصاص إلى ساحة الإعدام، قرر السياف أن يطلب منه أن يصلي ركعتين قبل أن ينفذ فيه الحكم. ولكن بدلاً من أن يوافق على طلبه، رفض الشاب ونظر إليه بسخرية وهو يقول "خلص، خلص".

لتفاصيل المروعة لتنفيذ القصاص بعد قراءة الحكم وإعطاء الإشارة لتنفيذ القصاص، بدأت التفاصيل المروعة للحادثة تتكشف. لاحظ السياف أن رقبة الشاب تنكمش شيئًا فشيئًا وتحول لونها إلى الأسود. وعندما قام السياف بضرب رقبته بالسيف، تفاجأ بأنها انفصلت عن الجسد بسهولة غير معتادة.

رضا الله في رضا الوالدين وفقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رضا الله يكون في رضا الوالدين، وسخط الله يكون في سخط الوالدين. وهذا يعني أن رضا الله هو الهدف الأسمى لنا، وأن علينا أن نسعى لرضا الوالدين ونحترمهم ونطيعهم.

صدمة الجميع بعد القصاص وفي نهاية القصة، تم تنفيذ حكم القصاص على الابن، وكانت هناك صدمة كبيرة للجميع. فقد أدركوا قوة قلب الأم ورحمتها العميقة، وكيف أنها قد رضيت عن ابنها حتى في أصعب الظروف. وهذه القصة تعطينا درسًا قيمًا عن قوة الرحمة والرضا وقدرة القلب على التسامح والمغفرة