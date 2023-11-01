شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ليس الزعيم "عادل إمام"..لن تصدق من هو أغنى فنان عربي..دخل موسوعة جينيس وهذه هي ثروته ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتقد جمهور الفنان الشهير عادل إمام أنه أغنى فنان في الوطن العربي نظراً لأجره العالي طوال مسيرته الفنية التي تجاوزت الخمسين عام. منصة “أرابيان بيزنس” فجرت مفاجأة مدوية حول هوية الفنان الذي حصد لقب “أغنى نجم عربي” والذي تبين أنه ليس الزعيم ونشرت المنصة تقريرا تستعرض خلاله قائمة بأغنى نجوم الغناء العرب، تصدرها النجم عمرو دياب، حيث حصد لقب “أغنى مطرب عربي” بثروة تقدر بـ”41 مليون دولار أمريكي”، جمعها من عدة مصادر إلى جانب الغناء.وتضمن تقرير “أرابيان بيزنس” عدة معلومات عن ثروة عمرو دياب نستعرضها خلال السطور التالية. حجم ثروة عمرو دياب : – بلغت ثروته “41 مليون دولار أمريكي” جمعها من الغناء وشركة خاصة وبراند ملابس وشركة تنظيم حفلات. .

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