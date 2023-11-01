شكرا لقرائتكم خبر عن رهف القحطاني تصور نفسها فوق الماء والمفاجأة أنها نسيت ترتدي ملابس داخلية فأنعكس التصوير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر مقطع فيديو للمشهورة السعودية رهف القحطاني وهي تحاول تبرير اللقطة الفاضحة التي ظهرت فيها بمقطع فيديو سابق واضطرت لحذف بعد دقائق من نشره.

وقالت رهف القحطاني أنها كانت تستمع بالبحر خلال رحلتها إلى المالديف مع صديقتها مروج الرحيلي، وارادت توثيق اللحظات الجميلة داخل الفلة التي كانت تقيم فيها، وعندما بدات بتصوير الماء من تحتها لم تكن تعلم ان التصوير سوف ينعكس بسبب الماء ويظهر فخذيها في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على سناب شات واضطرت لحذفه بعد دقائق من نشره.

وهاجمت القحطاني من ينتقدون بسبب تلك اللقطة، موضحةً أنها لم تكن تعلم بأن التصوير سوف ينعكس عليها، مشيرةً إلى أن رحلتها إلى المالديف لم تكن من أجل السياحة فقط، ولكنها كانت أيضاً من أجل صناعة محتوى والحصول على مزيد من الشهرة والجمهور.