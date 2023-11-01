شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الزعاق يكشف عن موعد موسم الصفري .. ويُحذر: بداية الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق أن الأسبوع القادم يبدأ “موسم الصفري” وهو بداية موسم الأمراض الموسمية كالزكام أو الحساسية بجميع أنواعها

وأوضح الزعاق خلال قناة “العربية”: أن الفصول عند العرب القدماء إلى فصلي الشتاء والصيف مستشهداً بالأية الكريمة ، قال تعالى :”لإيلاف قريش* إيلافهم رحلة الشتاء والصيف”.

وأشار الزعاق أن بين الشتاء والصيف موسمي الربيع والخريف، والعامة يسمونه الربيع بالإحيمر ، وذلك لحمرة وجه السماء، ويسمون الخريف بالأصيفر أو أصفري وذلك لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض .

وبين أن المواسم الانتقالية الربيع والخريف تتقلب فيها الأجواء، وتنتشر الأمراض المسماة بالأمراض الموسمية، والتي منها الحساسية والزكام بجميع أنواعها ، مردداً القصيدة الشعرية قائلاً:

أَلا قُل لِلمَريضِ القَلبِ مَهلاً

فَإِنَّ السَيفَ قَد ضَمِنَ الشِفاءَ

وَلَم أَرَ كَالنِفاقِ شَكاةَ غِرٍّ

وَلا كَدَمِ الوَريدِ لَهُ دَواءَ

وأكد الزعاق أنه خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم أصفري وهي كلمة وصفية تصف لنا سمات هذا الموسم، مضيفاً أن في ذلك الموسم يصفر قرص الشمس لميلانها ناحية الجنوب استعداداً لموسم الشتاء القادم، وتتقلب فيه الأجواء فتصفر الأجساد من الأمراض وتنتشر فيها الطيور المهاجرة المسماة بصفري،

واختتم الزعاق حديثه قائلاً:”يزداد فحيح الرياح في ظهر صوت صفير لها بين ثنايا الاشجار خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريف وأصوات الرياح بكل فجاً أحب إلي من نقر الدفوف”.