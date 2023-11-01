شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 1 نوفمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأربعاء 1-11-2023

يجب الانتباه إلى أن الأسعار المشار إليها في الجدول التالي هي متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية اليوم (بورصة الذهب)، ولا يمكن الاعتماد عليها كأسعار نهائية في محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب تراجعا في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر في بداية التعاملات، 2570 جنيها للبيع، و2550 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملاته اليوم في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى، 2937.25 جنيه للبيع، 2914.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو، 2692.5 جنيه للبيع، 2671.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملاته الصباحية في سوق الصاغة المصرية نحو، 2570 جنيها للبيع، 2550 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة نحو، 2202.75 جنيه للبيع، 2185.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 بداية تعاملاته اليوم في الصاغة المصرية نحو، 1713.25 جنيه للبيع، 1700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 خلال تعاملات اليوم 1468.5 جنيه للبيع، 1457.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملاته اليوم في محلات الصاغة إلى مستوى، 1101.5 جنيه للبيع، 1092.75جنيه للشراء.