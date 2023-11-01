شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 أيام فقط ستحدث المعجزة.. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة وسوف يصبح جسمك أبيض كالحليب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل ترغبين بالحصول على جسم أبيض كالحليب وناعم كالحرير، وأجمل من جسم الأميرة رجوة التي تزوجت مؤخراً من ولي العهد الأردني وتحدثت عن جمالها معظم وسائل الإعلام العربية والدولية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكِ عزيزتي المرأة وصفة طبيعية تعمل على تفتيح البشرة والجسم ليصبح بجمال الأميرة رجوة، وهي وصفة تتكون من 2 مكونات طبيعية معروفة وموجودة في معظم البيوت كما أنها رخيصة، وهذه المكونات هي “زيت القرنفل، والفازلين”، وهما مكونان غنيان بالفوائد الصحية للإنسان بشكل عام، ويدخلان في الكثير من الاستخدامات، منها التجميلية وهي محور حديثنا في هذا المقال.

وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة



ينصح خبراء التجميل بتجربة وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة، حيث يحتوي زيت القرنفل على مواد مضادة للأكسدة ومضادات للالتهابات، وهو ما يمنح القدرة الهائلة على تهدئة الجسم، أما الفازلين فيساعد في ترطيب وتهدئة البشرة، وحتى في تفتيحها بالتالي، يمكن استخدام هذا الخليط كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي لتحقيق بشرة ناعمة ومهدئة.

طريقة تحضير وصفة زيت القرنفل والفازلين

طريقة تطبيق واستخدام وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة بثلاث درجات:

‌قومي بخلط الفازلين وزيت القرنفل في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانس.

‌نظفي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها جيدا وجففيها.

‌ضعي الخليط الذي قمتِ بتحضيره برفق على المنطقة المراد تفتيحها.

‌اتركي الخليط على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة.

‌بعد ذلك، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

‌قبل استخدام هذا العلاج على المناطق الحساسة في الجسم، يجب أن تقومي بتجربته على منطقة صغيرة من البشرة للتحقق من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية.

‌يفضل استخدام هذا العلاج بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.

جربي وصفة القرنفل والفازلين واتفرجي على بياض جسمك

يعد خليط الفازلين والقرنفل واحدا من أفضل الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، يحتوي هذا الخليط على مكونات غنية ومفيدة للبشرة، فيما يلي الطريقة التفصيلية لإعداده:

المكونات:

‌ملعقة ونصف كبيرة من الفازلين.

‌ملعقة كبيرة من النشا.

‌ملعقة ونصف صغيرة من الدقيق.

‌ملعقة ونصف صغيرة من زيت الزيتون.

‌ملعقتين من عصير الليمون.

‌ملعقة ونصف من القرنفل.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل

‌ابدأي بطحن القرنفل جيدا حتى يصبح مسحوقا ناعما.

‌ضعي القرنفل المطحون في وعاء مناسب وأضيفي إليه الدقيق والنشا ثم قومي بخلطهم جيدا.

‌قومي بتسخين الفازلين على النار أو في الميكروويف حتى يصبح سائلا.

‌أضيفي الفازلين المذاب إلى وعاء القرنفل والمكونات الأخرى وامزجيهم جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

‌أضيفي عصير الليمون وواصلي التخليط حتى يصبح المزيج كريميا.

‌ضعي هذا الخليط على المناطق الداكنة في الجسم واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

‌في النهاية، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وقومي بترطيبها بواسطة الكريم المناسب لبشرتك.