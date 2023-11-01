شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفي السر وراء "قنبلة التفتيح" بمكونات منزلية بسيطة الكركم والنشا تعرفي الفوائد الجبارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ قرون طويلة استخدمت النساء مكونات طبيعية للعناية ببشرتهن ومن بين هذه المكونات، يأتي الكركم والنشا كمكملين رائعين للعناية بالبشرة وأن الكركم يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والجمالية، بينما يعمل النشا على تنعيم وتفتيح البشرة ففي هذا المقال نتعرف على وصفة ماسك الكركم والنشا الطبيعي الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على بشرتك.

مكونات قنبلة التفتيح بالكركم والنشا

الكركم والنشا هما مكونان طبيعيان شائعان في المطبخ العربي والآسيوي وهما يمكن أن يكونا قنبلة تفتيح لبشرتك وسوف نتحدث في هذا المقال عن فوائد هذين المكونين للبشرة وكيفية استخدامهما.

الكركم:

الكركم هو بهار ذو لون أصفر براق، وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ويحتوي الكركم على مركب يسمى الكوركومين، والذي يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة والتجاعيد بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الكركم في تحسين مرونة البشرة وجعلها تبدو أكثر شبابا.

مكونات ماسك الكركم والنشا

الطريقة:

كيفية الاستخدام

فوائد ماسك الكركم والنشا

بعض النصائح الهامة للبشرة