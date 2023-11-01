شكرا لقرائتكم خبر عن "عيالك هتموت بسببك".. غلطة كبيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض بتحوله إلى سم قاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العديد من الأمهات لديهم اعتقاد مؤكد منذ الصغر أن تناول البيض بشكل مستمر يعطي طاقة كبيرة ويزيد من نمو الجسم، ولذلك نجد أن الكثير من الأمهات يقومون بطهي البيض بطرق متنوعة ليتم تناوله وخاصه للأطفال، حيث يوجد بعض الأطفال لا يفضلون تناول البيض وخاصه في السنوات الأولي، ولذلك تقوم الأمهات بعمل البيض بطرق متعددة ومختلفة، ولكن هل خطر ببال احد منهن يوما أن تكون هذه الطرق غير صحية أو انها تحول هذا البيض الصحي الي سم قاتل ؟! لذلك يجب الانتباه الي الطرق التي يتم بها طهي الطعام.

طريقه خطأ في طهي البيض

إن من أساليب الطهى الغير صحيحة أن يتم سلق البيض مدة قليلة جدا بحيث لا يتم أخد الوقت الكافي؛ مما يجعل البيض ما زال نيئا وغير مستوي وفي تلك الحالة عند تناول ذلك البيض يجعل من يتناوله بالتسمم، كما أن ترك البيض مدة كبيرة جدا في الماء على النار أكثر من نصف ساعة فإن ذلك أيضا سوف يضر من يتناوله؛ لذا يفضل عدم استخدام تلك الطريقتين واستخدام الطريقة الصحيحة.

طريقة سلق البيض الصحيحة

من ترغب في معرفة طريقة طهي البيض بالشكل الصحيح فإليك تلك الخطوات: