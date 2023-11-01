شكرا لقرائتكم خبر عن اشهر 5 فوائد للنوتيلا بشأن البشرة وكيفية استخدامه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - النوتيلا هي من منتجات الشوكولاتة اللذيذة التي تستخدم في إعداد ألذ الوجبات، كما تستخدم للدهن على الخبز، ولكن في الفترة الأخيرة دخلت النوتيلا في العديد من الوصفات التي تفيد البشرة والشعر، ولذلك سوف نتعرف من خلال موقع بوابة الخليج على طريقة استخدامها.
ما هي فائدة النوتيلا للبشرة
هل أنتِ على استعداد بوضع النوتيلا كماسك على البشرة، هل تريد أن تتعرفي على فوائدها المذهلة فهي كالآتي:
كيفية استخدام النوتيلا
وضحنا لكم في النقاط السابقة ما هي فوائد النوتيلا للبشرة، ووضحنا لكم أنها تحتوي على مكونات مثل الجيلاتين تساعد على التخلص من البثور والجلد الميت، وسوف نشرح لكم في الخطوات الآتية طريقة استخدام النوتيلا للبشرة:
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