صحة مأرب: تسجيل أكثر من 600 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا

أعلن مكتب الصحة والسكان في محافظة مأرب (شرق اليمن)، عن تسجيل أكثر من 600 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا، منذ مطلع العام الجاري 2023.



جاء ذلك في التقرير الذي جرى استعراضه، الثلاثاء، في الاجتماع التنسيقي لكتلة التغذية الفرعية للمنظمات العاملة في المحافظة، الذي ترأسه مدير صحة مأرب، أحمد العبادي، وناقش الوضع الوبائي بالمحافظة، ومنها حالات الاسهالات المائية الحادة والكوليرا بين الأطفال.



وبحسب التقرير فإن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بمرض الكوليرا بلغ 609 حالة منذ بداية العام 2023.



وشدد الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل شركاء القطاع الصحي للحد من انتشار الإصابة، بالكوليرا والاسهالات المائية الحادة.

