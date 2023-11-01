عدن - ياسمين التهامي - تحذير خطير: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار غزيرة وسيول جارفة في هذه المناطق خلال الـ 24 ساعة

الاربعاء 1 نوفمبر 2023 الساعة 10:45

ف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة، وقال المركز: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.تحذير خطير: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار غزيرة وسيول جارفة في هذه المناطق خلال الـ 24 ساعة