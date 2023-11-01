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عدن - ياسمين التهامي - معلومة بمليون جنيه»…طريقة سحرية لتقليل استهلاك عداد الكهرباء إلى 50% ستبهرك..جربيها فورا

اكتشف طريقة سحرية لتقليل استهلاك عداد الكهرباء بنسبة 50%. يبدو أن هناك اهتمامًا متزايدًا في تخفيض استهلاك الكهرباء إلى النصف هذه الأيام من قبل الكثير من المواطنين. تعتبر الفاتورة الكهربائية الباهظة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العديد من الأفراد نتيجة للاستخدام المتكرر للأجهزة الكهربائية في المنزل. لذلك، هناك طرق يمكن للأفراد اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء إلى النصف، مثل استخدام المكواة الكهربائية مرة واحدة في الأسبوع بدلاً من تشغيلها باستمرار وتركها في وضع الاستعداد خلال الفترات الأخرى.استكشف نصائح مهمة لتقليل فاتورة الكهرباء الخاصة بك بشكل كبير:

1. راقب عداد الكهرباء واستعلم عنه بانتظام.

2. اختر بدائل إضاءة تكلفة أقل، مثل استخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة بدلاً من المصابيح التقليدية.3. امتنع عن استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء باستمرار.

4. استفد من ضوء النهار أثناء النهار وأطفئ المصابيح.

5. تجنب تخزين الطعام في الثلاجة حتى يبرد، حيث يمكن أن يزيد هذا من استهلاك الكهرباء.

6. لا تترك أي مقابس كهربائية مشغلة، حتى لو كانت صغيرة الحجم، عند عدم الاستخدام.