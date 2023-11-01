عدن - ياسمين التهامي - . الحكومة تفرض غرامة مالية على استخدام هذا الشيء داخل السيارة .. متجيش تقول معرفش!!؟

الاربعاء 1 نوفمبر 2023 الساعة 11:21

تم فرض غرامات مالية جديدة بموجب قانون المرور لضمان سلامة وامتثال المواطنين للقواعد واللوائح المرورية تتفاوت قيمة هذه الغرامات بناءً على نوع المخالفة، وتتراوح بين 100 جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه على سبيل المثال، تُفرض غرامة بقيمة 300 جنيه إلى 1500 جنيه في حالة تجاوز السرعة المحددة على الطرق أو اعتداء على رجال المرور كما يتم فرض غرامات عند ارتكاب أفعال فاضحة تخل بالأخلاق والقيم في الأماكن العامة يتم أيضًا فرض غرامات عند عدم استخدام لوحات معدنية صادرة من الإدارة المرورية أو عند القيادة بدون نظام فرامل سليم تجدون المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في الجدول التالي تابعونا لمعرفة المزيد عن هذه القواعد والغرامات.تعرف علي مخالفات المرور الجديدة

في حال عدم دفع التصالح الذي يبلغ قيمته 50 جنيهًا فقط، سيتم سحب رخصة القيادة ورخصة السير من السائق بالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الغرامة بين 100 جنيه و500 جنيه إذا لم يتبع السائق تعليمات رجال المرور وإذا تركت مركبة تسبب توقف حركة المرور، ستدفع غرامة تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه أما إذا لم تكن هناك طفاية حريق في السيارة، فستدفع غرامة قيمتها 300 جنيه يجب على السائقين الامتثال لهذه اللوائح والقوانين المرورية للحفاظ على النظام والسلامة على الطرق.على الفور يتم توقيع غرامة مالية بين 100 و 300 جنيه إذا تم تركيب زجاج فاميه داخل السيارة أو إذا تم تركيب ملصقات تساهم في إخفاء ملامح المركبة كما ستكون هناك غرامة مالية تتراوح بين 500 و1500 جنيه إذا تم رصد رائحة كريهة تنبعث من المركبة وسيرها في هذه الحالة يجب على الأفراد الامتثال لهذه القواعد واللوائح المرورية للمحافظة على السلامة والنظام على الطرق.