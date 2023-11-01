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شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على فنان شهير ميتا داخل حوض استحمام في منزله.. وتدوينة غامضة نشرها قبل وفاته..(الاسم والصورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وسائل الإعلام الأميركية، الأحد، أنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "فريندز" Friends الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، ميتا عن 54 عاما في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.
ونقل الإعلام الأميركي عن مصادر إنفاذ القانون بأنه عُثر على الممثل الذي اشتهر بتقديم دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" الشهير ميتا داخل حوض "جاكوزي" بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث.
ونشر الفنان الأميركي تدوينة غامضة كانت على الأغلب من داخل حوض "الجاكوزي" الذي شهد وفاته، قبل 5 أيام صورة له داخل الحوض، مرفقا إياها بالتعليق: "هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟.. أنا ماتمان..". تلك التدوينة أثارت قلق العديد من متابعيه على "إنستغرام" وبدأوا يسألونه إذا كان بخير.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على فنان شهير ميتا داخل حوض استحمام في منزله.. وتدوينة غامضة نشرها قبل وفاته..(الاسم والصورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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